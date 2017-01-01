Стало известно, что волонтеры передали украинским морякам

Две машины крымских татар проделали путь в 1750 км. Волонтеры привезли каждому из заключенных моряков продукты, одежду и обувь.

Каждый из моряков получил по посылке facebook.com/nariman.dzhelalov

Крымские татары привезли из Крыма в Москву передачи для украинских моряков, которые содержатся в СИЗО. Всего было передано 24 посылки с продуктами, одеждой, бумагой и конвертами. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила журналистка Виктория Ивлева на своей странице в Facebook.

Также каждый заключенный моряк получил по письму от родных.

"Продукты были закуплены вчера в АШАНе, привезены ко мне домой и расфасованы. Моряки получили: колбасу, варёно-копченое мясо, творог, молоко, сыр, масло сливочное, масло подсолнечное, помидоры, огурцы, сгущенку, яблоки, орехи, чернослив, курагу, печенье, пряники, бананы, апельсины, лимоны, чай, кофе, писчую бумагу, ручки, конверты с марками до Украины – по пять штук", - написала Ивлева.

Она отметила, что всего 24 передачи украинским морякам были отправлены сегодня в СИЗО Лефортово и СИЗО Матросская Тишина.

По словам Ивлевой, крымские татары на двух машинах, "забитых продуктами, одеждой и обувью" проделали путь в 1750 км.

"Они приехали к восьми утра в Лефортово, разгрузили нам продукты, отвезли одежду на ближайшую почту, сложили в коробки и, не передохнув, поехали обратно", - говорится в сообщении.

Ивлева отметила, что большинство продуктов были приняты администрацией СИЗО, а то, что оказалось запрещенным (йогурт, кетчуп, имбирь), будет обменяно на печенье и передано морякам.

Кроме того, с помощью всех неравнодушных удалось собрать 394130 рублей и 52 копейки на помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что крымские татары привезли украинцам передачи, которые собирали в Крыму с 27 ноября.

Сегодня также сообщалось, что адвокатов не пускают к украинским морякам.

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