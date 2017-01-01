Под Одессой злоумышленник ударил полицейского металлическим ключом

Правоохранитель получил повреждения в виде рваной раны лба, гематомы глаза и сотрясения головного мозга.

На промтоварном рынке 7 километр под Одессой задержан правонарушитель, который напал на полицейского. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 3 декабря.

"Когда полицейский попросил подозреваемого предъявить для проверки документы, тот внезапно ударил милиционера в лицо металлическим ключом, нанеся повреждения в виде рваной раны лба, гематомы глаза и сотрясения головного мозга", – говорится в сообщении.

Сорудник полиции все же задержал правонарушителя, после чего обратился за помощью к медикам.

Злоумышленником оказался 31-летний житель Днепропетровской области, которого за грабеж разыскивает Желтоводский суд.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины).

Ранее в Киевском районе Харькова во время попытки бегства от правоохранителей грабители разбили четыре автомобиля, в том числе и машину полицейских.

А в Полтавской области два брата напали с ножами и вилами на полицейских, которые прибыли по вызову.

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