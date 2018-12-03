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В Мариуполе задержан пенсионер, клеивший плакаты с Януковичем

Комментариев: 10
На плакатах Янукович был изображен в роли красноармейца на фоне надписи "Ты заплатил по новым тарифам?". Мужчина заявил, что плакаты нашел дома.
Мужчина клеил плакаты в подъездах
Мужчина клеил плакаты в подъездах
0629.com.ua

Правоохранители задержали в Мариуполе Донецкой области 70-летнего мужчину, который расклеивал плакаты с изображением беглого президента Виктора Януковича в образе красногвардейца. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает сайт города Мариуполь.

Отмечается, что плакаты с Януковиче сопровождались подписью "Ты заплатил по новым тарифам?". Их пенсионер расклеивал в подъездах жилых домов.

После появления фото плакатов в соцсетях сотрудники Службы безопасности Украины задержали "агитатора". Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка. По данным правоохранителей, он не имеет связей с сепаратистами. Мужчина заявил, что что плакаты нашел дома.

В СБУ сообщили, что после "профилактической беседы" пенсионера отпустили. Рыбалка признал, что его действия могли привести к "дестабилизации в стране".

 

 

Напомним, ранее на улицах Донецка установили щиты с цитатами Захарченко.

Как сообщалось, НКРЭКУ прогнозирует рост цен на свет. Оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может вырасти более чем на 15%.

 

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Теги: Янукович, видео, фото, тарифы, Мариуполь, плакат, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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ВосставшийИзБана    03.12.2018, 20:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
М-да. Не все с годами умнеют. Некоторые просто становятся старше.
Москвошвея    03.12.2018, 20:08
Оценка:  +3
Москвошвея
На Расии посадили бы на подвал.
fulminate    03.12.2018, 20:03
Оценка:  +5
fulminate
Возраст, что поделаешь. Хотя если бы проффесор был хоть немного сдержаннее и осторожнее, по другому могло все сложиться. Я лично считаю что эта скотина действовала строго по плану и со своей задачей справилась...
Мыкола    03.12.2018, 20:01
Оценка:  -6
Мыкола
Молодец дед ! Не побоялся власти барыг, которая накинула удавку на шею народа и потихоньку стягивает ее Даже протестовать нельзя. Только вымирать можно
Letohradek    03.12.2018, 20:06
Оценка:  +1
Letohradek
Теперь этот ватный ублюдок подохнет на зоне. И ты догавкаешься
Letohradek    03.12.2018, 19:50
Оценка:  0
Letohradek
На зону ватного скота, лет на 20!
Vesna_Krasna2    03.12.2018, 19:52
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
У тебя обострение?
Letohradek    03.12.2018, 19:55
Оценка:  +1
Letohradek
У меня обострение началось с оккупацией Донбасса ватными скотами. И благодаря вот таким дедушкам, махающими триколорами. Эти совковые ублюдки продали Родину за сказки о баснословных пенсиях на расии. Будь они прокляты, твари!
Vesna_Krasna2    03.12.2018, 19:40
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
70 лет ему, и ничего он не боится , высказаться не боится в отличии от многих несогласных "нерабов".
Letohradek    03.12.2018, 19:51
Оценка:  +1
Letohradek
За свою смелость должен подохнуть в ИТК Это его выбор!
Kolya1976    03.12.2018, 19:55
Оценка:  +4
Kolya1976
Це в стилі Хутіна - заховатися за жінками, дітьми та старими людьми. Що й зробили нелюди, які дали йому ці плакати: або працює на дестабілізацію в Україні, або невинна жертва "Київської хунти". Бо він їх "знайшов дома" так само, як сєпари "знаходять" танки в шахтах...
Москвошвея    03.12.2018, 20:16
Оценка:  0
Москвошвея
Смелая шлёндра старая из-за поребрика гавкать)))
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