В Мариуполе задержан пенсионер, клеивший плакаты с Януковичем

На плакатах Янукович был изображен в роли красноармейца на фоне надписи "Ты заплатил по новым тарифам?". Мужчина заявил, что плакаты нашел дома.

Правоохранители задержали в Мариуполе Донецкой области 70-летнего мужчину, который расклеивал плакаты с изображением беглого президента Виктора Януковича в образе красногвардейца. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает сайт города Мариуполь.

Отмечается, что плакаты с Януковиче сопровождались подписью "Ты заплатил по новым тарифам?". Их пенсионер расклеивал в подъездах жилых домов.

После появления фото плакатов в соцсетях сотрудники Службы безопасности Украины задержали "агитатора". Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка. По данным правоохранителей, он не имеет связей с сепаратистами. Мужчина заявил, что что плакаты нашел дома.

В СБУ сообщили, что после "профилактической беседы" пенсионера отпустили. Рыбалка признал, что его действия могли привести к "дестабилизации в стране".

Напомним, ранее на улицах Донецка установили щиты с цитатами Захарченко.

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