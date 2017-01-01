Украина затребовала допуск консула к морякам

Украинских моряков, как узнала омбудсмен, расселят по двухкомнатным камерам с другими заключенными.

Украина направила российской стороне запрос относительно возможности визита консула к захваченным украинским морякам. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Украина просит о допуске консула к морякам которые содержатся в СИЗО Лефортово, а также к раненым морякам.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администрации следственных изоляторов Лефортово и Матросская тишина о возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых. О поступлении ответа сообщу незамедлительно", - написала она.

Также Денисова добавила, что завтра утром, 4 декабря, сотрудники украинского консульства будут выяснять информацию относительно внутритюремных счетов, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств.

Кроме того, Денисова со ссылкой на российского омбудсмена сообщила, что моряков расселят по камерам с россиянами. Отмечается, что сейчас в СИЗО-2 Лефортово происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из украинцев разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. Также к каждому из них будет подселен другой заключенный, "который тоже впервые привлекается к ответственности".

Ранее сообщалось, что крымские татары привезли украинцам передачи, которые собирали в Крыму с 27 ноября.

Сегодня также стало известно, что адвокатов до сих пор не пускают к украинским морякам.

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