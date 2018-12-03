В районе Керченского пролива произошли аварии международных судов - МинВОТ

Суды по флагами Того и Мальты запутались якорными цепями, а груженая пшеницей российская баржа села на мель.

В МинВОТ рассказали об авариях в районе Керченского пролива (иллюстративное фото) Маріупольський порт / Facebook

В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов из-за блокирования Россией Керченского пролива. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Facebook.

Отмечается, что с 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей. В результате, из-за скопления кораблей произошли аварии.

Так, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно Республики Того, во время маневрирования вблизи Керченского пролива понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна Республики Мальта. Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море.

Кроме того, 1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксированной баржей SHILAYNYAY, которая была загружена около 4000 тонн пшеницы, из-за чего баржа оторвалась и села на мель вблизи мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что из-за блокирования и преграждения Россией прохода Керченским проливом, там накопилась "пробка" из 421 корабля.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Керченский пролив по-прежнему открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

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