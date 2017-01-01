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В СБУ подтвердили обыски у священников в Житомирской области

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Согласно определениям суда, правоохранители провели восемь обысков в религиозных учреждениях.
Обыски проводили сотрудники СБУ
Обыски проводили сотрудники СБУ
Hyser

Сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски в Житомирской и Овручской епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-центр СБУ вечером в понедельник, 3 декабря.

Как отмечается, обыски проводились в рамках начатого уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

"Согласно определениям суда, правоохранители провели восемь обысков в религиозных учреждениях, местах обитания отдельных представителей этих епархий и в киевском издательстве, которое выпускало печатную продукцию на заказ УПЦ МП. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины).

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, священник, обыск, Житомирская область, священнослужитель, обыски
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Источник: korrespondent.net

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