Нормандский формат и Турция. Как решить Керченский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности посредничества в Керченском конфликте. В России заявили, что никакой посредник им не нужен.

Захваченные украинские моряки остаются в российских тюрьмах. Украина обвиняет Россию в агрессии в Азовском и Черном море, Россия Украины – в провокации в Керченском проливе.

Как из этой ситуации стороны собираются выходить, разбирался Корреспондент.net.

Нормандский формат

1 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Украина готова к встрече в нормандской формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации после агрессии РФ в Черном море, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которой мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.

"Встреча - лишь инструмент, а не результат. Мы требуем (от РФ) - прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", - заявил Порошенко.

Президент добавил, что РФ "должна отвести свои войска, находящиеся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей".

Помощь Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посреднической роли Анкары при урегулировании инцидента в Черном море. Помимо господина Путина, он обсуждал эту тему с президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом.

“Москва признательна всем, кто готов способствовать деэскалации напряжённости, спровоцированной украинской стороной, но не видит необходимости в каких-либо посреднических усилиях, и желающие и обладающие такой возможностью могут помочь, оказав воздействие на официальный Киев”, - прокомментировал предложение Эрдогана прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турция пытается проявить себя на международной арене. При этом речь идет о ее собственном престиже. Но нет ничего, что она могла бы сделать в этом случае. Турция должна оставаться реалистичной в отношении своей внешней политики", - отметил Керим Хас, турецкий политолог и эксперт Российского совета по международным делам, отметил в разговоре с DW.

По мнению Соли Озела, эксперта по международным отношениям, Турция пытается создать впечатление на международной арене, что ее слово имеет вес. Озел отметил в беседе с DW, что, с одной стороны, Эрдоган поддерживает диалог с Россией, а с другой - приглашает украинского президента в Анкару.

Эрдоган преследует и определенные внутриполитические цели: он пытается продемонстрировать турецкому обществу значимость страны, полагает Озел. Политолог, однако, исходит из того, что попытки президента выступить в роли переговорщика в украинском кризисе останутся безуспешными.

Закрыть Босфор

Украина обратилась к Эрдогану по поводу закрытия для прохода российских судов проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями через открытую агрессию и захват Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.

Однако, согласно международному праву, на сегодня у Анкары нет никаких официальных причин, чтобы прекратить пропускать российские суда через пролив. По словам международного эксперта Андрея Каракуца, официально РФ не объявляла войну Украине, тем самым не предоставляя никаких оснований для подобных действий со стороны турецких властей.

"Не думаю, что это очень хорошая идея, особенно исходя из того, что это практически невозможно реализовать. Странно, когда такие заявления звучат из уст людей, которые должны бы быть знакомы с положениями Конвенции Монтре. Это нереалистично, потому что Турция на это не пойдет", – говорит военный эксперт Алексей Мельник.

Реально подобное решение Анкары было возможно в 2015 году, когда двусторонние отношения между Турцией и Россией обострились из-за сбитого турецким истребителем российского Су-24 в Сирии. Но даже в этом случае такой сценарий не был задействован.

Договоры с РФ

В такой ситуации Украина продолжает разрывать многочисленные договоры с РФ и требования от международных партнеров введения против Москвы новых санкций.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время украинская сторона приостановила действие 48 договоров с Российской Федерацией, а в ближайшее время их количество может увеличиться еще на около 40 документов.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Суть документа заключается в выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия договора с Россией.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в тексте законопроекта.

Также указывается, что прекращение действия договора освобождает Украину от обязательства его исполнения и не влияет на права Украины.