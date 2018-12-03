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Конфликт на Азове: Эстония поддержала Украину

Комментариев: 2
Эстонские депутаты выразили поддержку Украине и ее праву защищать свои территориальную целостность и суверенитет.
Эстония выпустила декларацию в поддержку Украины
Эстония выпустила декларацию в поддержку Украины
УНН

Парламент Эстонии в понедельник, 3 декабря, принял декларацию в поддержку Украины после агрессии РФ в керченском проливе. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что за документ под названием "В поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией в Керченском проливе" проголосовали 79 депутатов.

В декларации парламент Эстонии выражает поддержку Украине и ее праву защищать свои территориальную целостность и суверенитет.

Также осуждается нападение Российской Федерации на украинские корабли в Керченском проливе и задержание украинских моряков.

Эстонский парламент подчеркивает, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками и позволить им беспрепятственно зайти в порты Украины.

Также документ содержит призыв восстановить свободное движение кораблей в Керченском проливе и Азовском море.

Эстонские депутаты призывают все страны поддержать Украину в ее защите своей территориальной целостности и поддержать призыв парламента Эстонии осудить агрессию РФ против суверенной Украины и не признавать незаконную аннексию Крыма.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Эстония, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Григорич    03.12.2018, 22:03
Оценка:  +1
Григорич
Истония это кто ???? Выразили протест ??? В Москве скажут что наверное послышалось...
drozdikus    03.12.2018, 22:25
Оценка:  +1
drozdikus
это к сож. шавки как и укрина) (каеты))
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