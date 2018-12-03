Порошенко уволил своего представителя в Крыму

Решение об увольнении Бориса Бабина было принято согласно поданному заявлению. Об этом говорится в указе главы государства.

Президент Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ, подписанный в воскресенье, 2 декабря, появился на сайте президента.

В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

Борис Бабин был назначен постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года.

Напомним, ранее Борис Бабин заявлял, что располагает данными о шести раненых украинских моряках, в то время, как российская сторона говорила только о трех.

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