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Порошенко уволил своего представителя в Крыму

Комментариев: 1
Решение об увольнении Бориса Бабина было принято согласно поданному заявлению. Об этом говорится в указе главы государства.
Порошенко уволил постпреда в Крыму Бориса Бабина
Порошенко уволил постпреда в Крыму Бориса Бабина
krymr.com

Президент Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ, подписанный в воскресенье, 2 декабря, появился на сайте президента.

В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

Борис Бабин был назначен постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года.

Напомним, ранее Борис Бабин заявлял, что располагает данными о шести раненых украинских моряках, в то время, как российская сторона говорила только о трех. 

 

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Теги: Крым, Порошенко, увольнение, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    03.12.2018, 23:08
Оценка:  0
Предаторр
А своего представителя на Луне когда этот бухой клоун уволит?)))))))))
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