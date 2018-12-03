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Украинских моряков хотят защищать 50 адвокатов РФ

Комментариев: 2
Завтра список юристов рассмотрит межведомственная группа в Киеве, после чего будет принято решение.
Защитников украинских моряков будут утверждать в Киеве
Защитников украинских моряков будут утверждать в Киеве

В России более 50 адвокатов пожелали присоединиться к делу о захваченных возле Керченского пролива украинских моряков. Об этом в понедельник, 3 ноября, заявил адвокат Николай Полозов, который координирует защиту украинцев, сообщает Новая газета.

"Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение", - рассказал Полозов.

Адвокат также сообщил, что следственное управление ФСБ до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу. Из-за этого сегодня Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских моряков, которые содержатся в московском СИЗО Лефортово.

Напомним, 30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных 25 ноября вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово в российской столице.

 

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Теги: Россия, суд, моряки, адвокат, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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pochta-mail    03.12.2018, 23:23
Оценка:  +1
pochta-mail
пиар и бабло..все чего хотят адвокаты
Sirko_1111    03.12.2018, 23:04
Оценка:  +2
Sirko_1111
Все хотят халявных денег в заведомо проигрышном деле.
Rangol    03.12.2018, 23:39
Оценка:  0
Rangol
Да почему проигрышный? Москва не Киев, садизма нет. Моряков суд оправдает, т.к. их заставили совершать преступление под угрозой их жизни. Преступление не сильно тяжкое они никого не убили, потому и так много адвокатов желают себя разрекламировать на выигрышном деле
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