Украинских моряков хотят защищать 50 адвокатов РФ

Завтра список юристов рассмотрит межведомственная группа в Киеве, после чего будет принято решение.

В России более 50 адвокатов пожелали присоединиться к делу о захваченных возле Керченского пролива украинских моряков. Об этом в понедельник, 3 ноября, заявил адвокат Николай Полозов, который координирует защиту украинцев, сообщает Новая газета.

"Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение", - рассказал Полозов.

Адвокат также сообщил, что следственное управление ФСБ до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу. Из-за этого сегодня Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских моряков, которые содержатся в московском СИЗО Лефортово.

Напомним, 30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных 25 ноября вместе с судами ВМС ВСУ в районе Керченского пролива, доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Лефортово в российской столице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet