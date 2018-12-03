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Заказчики убийства Гандзюк установлены - Луценко

Комментариев: 2
Личности всех, кто заказал и организовал убийство активистки, установлены следствием, заявил генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал в понедельник, 3 ноября, в эфире ICTV.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Луценко добавил, что есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдено основную версию.

"И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - заявил Луценко.

Ранее сообщалось об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука. 

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о 12 человеках, которых подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил о 20 версиях по делу Гандзюк.

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Теги: Луценко, видео, убийство, ГПУ, следствие, подозреваемые, Юрий Луценко, активист, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    03.12.2018, 23:25
Оценка:  0
Предаторр
Юга такой же фееричный песдун как и его кум,от песдежа которого только что грохнулась в обморок гражданка Денисова.Всё это произошло на программе"Свобода слова"на ICTV,которую я сейчас продолжаю смотреть...А бухарь Педя продолжает на этой программе песдеть.)))))))
Предаторр    03.12.2018, 23:14
Оценка:  -1
Предаторр
Картавый,слабовидящий,но сильно пьющий зек,которого его кум(такой же мегабухарь) по-пьяни назначил на козырную должность,видимо надеется что ему поверят...Юга,не смеши мои бакенбарды!!!)))))))
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