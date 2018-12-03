Заказчики убийства Гандзюк установлены - Луценко

Личности всех, кто заказал и организовал убийство активистки, установлены следствием, заявил генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом он сказал в понедельник, 3 ноября, в эфире ICTV.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Луценко добавил, что есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдено основную версию.

"И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - заявил Луценко.

Ранее сообщалось об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о 12 человеках, которых подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил о 20 версиях по делу Гандзюк.