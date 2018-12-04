Задержанные в Грузии украинцы не признают своей вины

Гражданам Украины предъявлены обвинения за групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

В Грузии задержали шесть украинцев vladtime.ru

Задержанные в Тбилиси шесть украинцев и один гражданин Грузии не признают предъявленные им в понедельник, 3 декабря, обвинения. Об этом сообщил журналистам один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили, передает Интерфакс

Он отметил, что задержанные в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Ростомашвили добавил, что обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание".

По его словам, судебное заседание состоится во вторник, 4 декабря.

В беседе с журналистами адвокаты задержанных подчеркнули, что намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.

По данным Интерфакса, в грузинских СМИ появилась информация, что все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона Донбасс.

Напомним, 2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В ходе обысков в их гостиничных номерах были изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

По данному факту в Грузии начали уголовное производство.