Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержанные в Грузии украинцы не признают своей вины

Комментариев: 1
Гражданам Украины предъявлены обвинения за групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
В Грузии задержали шесть украинцев
В Грузии задержали шесть украинцев
vladtime.ru
 
Задержанные в Тбилиси шесть украинцев и один гражданин Грузии не признают предъявленные им в понедельник, 3 декабря, обвинения. Об этом сообщил журналистам один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили, передает Интерфакс.
 
Он отметил, что задержанные в знак протеста отказались подписывать официальный бланк о предъявлении обвинения. Ростомашвили добавил, что обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание".
 
По его словам, судебное заседание состоится во вторник, 4 декабря.

В беседе с журналистами адвокаты задержанных подчеркнули, что намерены добиваться освобождения задержанных без назначения им меры пресечения.

По данным Интерфакса, в грузинских СМИ появилась информация, что все задержанные являются бойцами украинского добровольческого батальона Донбасс.

Напомним, 2 декабря МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. В ходе обысков в их гостиничных номерах были изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

По данному факту в Грузии начали уголовное производство. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, украинцы, задержание, добровольческие батальоны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Предаторр    04.12.2018, 00:23
Оценка:  +1
Предаторр
Посадите их на грузинскую бубуку.Сразу во всём признаются.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь