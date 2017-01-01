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Экс-главу ГФС отпустили на поруки

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Сторона защиты полностью оспорила в суде ходатайство прокуратуры о содержании Мирослава Продана под стражей.
Мирослава Продана отпустили на поруки
Мирослава Продана отпустили на поруки
sfs.gov.ua
 
Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил применить к бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщает РБК-Украина.
 
Отмечается, что суд возложил на Продана следующие обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
 
Слушание по делу длилось в течение девяти часов. В ходе прений сторона защиты полностью оспорила ходатайство прокуратуры о содержании Продана под стражей.
 
Подчеркивается, что экс-глава ГФС отрицает все обвинения в отношении себя.
 
Напомним, Продана обвиняют в незаконном обогащении. Он подозревается в получении более 89 миллионов гривен во время руководства ГФС, за которые были приобретены ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.
 
Ранее сообщалось, что семь народных депутатов выразили намерение взять на поруки бывшего руководителя Государственной фискальной службы. 

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Теги: суд, Продан, порука, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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