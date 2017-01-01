Экс-главу ГФС отпустили на поруки

Сторона защиты полностью оспорила в суде ходатайство прокуратуры о содержании Мирослава Продана под стражей.

Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил применить к бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщает РБК-Украина

Отмечается, что суд возложил на Продана следующие обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Слушание по делу длилось в течение девяти часов. В ходе прений сторона защиты полностью оспорила ходатайство прокуратуры о содержании Продана под стражей.

Подчеркивается, что экс-глава ГФС отрицает все обвинения в отношении себя.

Напомним, Продана обвиняют в незаконном обогащении . Он подозревается в получении более 89 миллионов гривен во время руководства ГФС, за которые были приобретены ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

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