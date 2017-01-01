Омбудсмен упала в обморок во время прямого эфира

Людмила Денисова работает по 20 часов в сутки, отметил президент Украины во время выступления на телеканале ICTV.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время прямого эфира в студии ICTV. Инцидент произошел во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства прервал свою речь и помог вывести Денисову из студии. Он также подчеркнул, что омбудсмен работает по 20 часов в сутки, добиваясь освобождения украинских моряков, задержанных Россией в Керченском проливе.

"Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, делает координацию адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест", - заявил Порошенко.

Через несколько минут Денисова смогла вернуться в студию и отметила, что с ней все в порядке.

Ранее Денисова сообщила, что Украина направила российской стороне запрос относительно возможности визита консула к захваченным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть их них получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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