Конфликт на Азове: Украина готовит иск в суд ООН

Киев готовит иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии РФ в Азовском море, заявил Петр Порошенко.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - отметил глава государства. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН в связи с действиями России в Керченском проливе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Он также подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Президент напомнил, что Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что РФ осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.

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