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Конфликт на Азове: Украина готовит иск в суд ООН

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Киев готовит иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии РФ в Азовском море, заявил Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua
 
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН в связи с действиями России в Керченском проливе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
 
"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - отметил глава государства.
 
Он также подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.
 
Президент напомнил, что Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.
 
"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила", - указал Порошенко.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. 

Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что РФ осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.

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Теги: конфликт, ООН, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море, моряки, Порошенко, ЕСПЧ, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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