Итоги 3 декабря: Гарантия выборов и агитплакаты с Януковичем

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

На плакатах Янукович был изображен в форме красногвардейца 0629.com.ua

Порошенко пообещал, что президентские выборы состоятся так, как запланировано, и в Мариуполе задержан пенсионер, клеивший плакаты с Януковичем. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко гарантировал, что президентские выборы состоятся 31 марта

Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных, оно не будет ограничивать конституционных прав и свобод украинских граждан, в том числе на выборы.

“Я как президент гарантирую − выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить“, − заявил глава государства.

Генпрокурор заявил, что заказчики убийства Гандзюк установлены

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Он уточнил, что есть “несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдена основная версия“.

Россия не ответила ЕСПЧ на запрос об украинских моряках

Европейский суд по правам человека не получил от РФ информацию о захваченных украинских моряках.

Как уточнили в ЕСПЧ, 3 декабря не поступили данные о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и оказанной медицинской помощи .

В Украине начались сборы резервистов

В Минобороны сообщили, что в Украине начались масштабные сборовые мероприятия с резервистами и военнообязанными.

По информации ведомства, будут проведены сборы как в составе бригад, так и в составе учебных центров. Предполагается, что мероприятия успеют завершить до новогодних праздников.

Украина обратилась в Международную морскую организацию из-за конфликта в Керченском проливе

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации (IMO) в связи с российской атакой на украинские военные корабли.

В поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов IMO.

США изменили правила предоставления рабочих виз

Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах выдачи виз типа H-1B, которые уменьшат возможности американских компаний по привлечению работников из-за рубежа.

Согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата.

Суд отпустил Продана на поруки

Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил применить к бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства.

Президент направил в Раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Янукович в образе красногвардейца: В Мариуполе расклеивали агитплакаты

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали 70-летнего местного жителя Анатолия Рыбака, который расклеивал по городу плакаты с изображением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.