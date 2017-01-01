Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

Сепаратисты вели прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сепаратисты за минувшие сутки, 3 декабря, 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что сепаратисты по опорным пунктам ООС у Крымского дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков обстреляли еще и из минометов 120 калибра.

“Подразделения обороняющихся принимали адекватные меры для подавления вражеской огневой активности“, - отметили в штабе.

С начала текущих суток сепаратисты огонь в направлении украинских позиций не открывали.

Напомним, за сутки 2 декабря сепаратисты 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ.