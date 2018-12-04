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В Азовском море стало вдвое больше кораблей РФ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 2
Корабельный состав нарастили в максимально короткие сроки.
Муженко говорит, что ВСУ фиксирует вдвое больше российских кораблей на Азове
Муженко говорит, что ВСУ фиксирует вдвое больше российских кораблей на Азове

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Российская Федерация вдвое увеличила корабельный состав в акватории Азовского моря. Об этом рассказал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"Самое интересное, что РФ демонстрирует свою готовность наращивать эти группировки в максимально короткие сроки", - отметил военный. 

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По его словам, речь идет о возможной переброске корабельного состава по акватории Азовского моря через Волго-Донской канал и, в дальнейшем, возможно, в Черное море. 

"Это тоже серьезная ситуация, на которую нам нужно реагировать ", - заявил Муженко.

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Президент Петр Порошенко обещал укрепить границы с Россией, сосредоточив там военную технику и боевые бригады в ответ на такие же действие северного соседа.

Напомним, ранее из-за агрессии РФ в Азовском море 25 ноября Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории и ограничила въезд в Украину россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.

 

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Теги: РФ, корабли, Азов, Азовское море, техника, угроза, Муженко
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    04.12.2018, 09:56
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Отжали подло захваченные украинские корабли и за счёт них вдвое увеличили свой флот. Чего ещё можно ждать от Россссии?
atos    04.12.2018, 09:30
Оценка:  +1
atos
Надо писать не в двое, а в разы, это круто и не понятно, чисто по бигмировски))))
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