В Азовском море стало вдвое больше кораблей РФ

Корабельный состав нарастили в максимально короткие сроки.

Муженко говорит, что ВСУ фиксирует вдвое больше российских кораблей на Азове

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Российская Федерация вдвое увеличила корабельный состав в акватории Азовского моря. Об этом рассказал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"Самое интересное, что РФ демонстрирует свою готовность наращивать эти группировки в максимально короткие сроки", - отметил военный.

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По его словам, речь идет о возможной переброске корабельного состава по акватории Азовского моря через Волго-Донской канал и, в дальнейшем, возможно, в Черное море.

"Это тоже серьезная ситуация, на которую нам нужно реагировать ", - заявил Муженко.

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Президент Петр Порошенко обещал укрепить границы с Россией, сосредоточив там военную технику и боевые бригады в ответ на такие же действие северного соседа.

Напомним, ранее из-за агрессии РФ в Азовском море 25 ноября Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории и ограничила въезд в Украину россиян-мужчин в возрасте 16-60 лет.