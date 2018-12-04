В Укравтодоре предупредили водителей о гололедице в двух областях

В остальных регионах дороги чаще всего мокрые из-за снега, возможен туман.

Заснеженные дороги сегодня можно встретить в двух регионах EPA/UPG

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По состоянию на утро 4 декабря дороги в Украине свободны для проезда. Однако водителям стоит учесть небольшой дождь и местами туман в большинстве западных областей, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Николаевской, сообщает Укравтодор.

В ведомстве заверили, что проезд по дорогам государственного значения обеспечивается: “Продолжаются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда“.

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Средняя температура воздуха в северных и центральных областях составляет от -1 до +2, в южных и западных - колеблется от -1 до + 6, в восточных - от -6 до -1.

Покрытие основных дорог местами мокрое, гололедица может заставить водителей в Ивано-Франковской и Запорожской областях. В Луганской области дороги заснежены.

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На перевальных участках дорог в Закарпатской области гололедицы нет, температура воздуха - от 0 до +2, но идет небольшой дождь. На Вышковском перевале дорога заснежена.

“Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 284 единиц техники и 480 рабочих, в дежурном режиме - 1038 единиц техники и 1418 рабочих“, - отметили в Укравтодоре.

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Напомним, ранее проезд по дорогам государственного значения был затруднен не только из-за погоды, но и из-за протестов “евробляхеров“. Однако после принятия законов о легализации ввезенных с нарушениями авто они освободили пункты пропуска на границах и перестали блокировать проезд на дорогах.