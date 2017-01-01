В правительстве рассказали, как платить обязательный платеж по субсидии

Если стоимость потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.

Сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного свыше выделенную социальную норму газа, воды или электроэнергии.

Об этом сообщает правительственный сайт Teplo.gov.ua.

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Как отмечается, в следующем месяце семья может рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.

“К примеру, в ноябре обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток - 300 кубов - можно использовать в более холодные месяцы, к примеру в декабре-январе. При этом, не нужно никому ничего сообщать - эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом)“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги. Если, скажем, размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 гривен, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 гривен.

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“Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов“, - поясняют в правительстве.

Кроме того, отмечается, если исполнитель жилищно-коммунальной услуги “игнорирует“ сэкономленную субсидию и начисляет иначе, он нарушает действующее законодательство. В таких случаях украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, оказывающих услуги, а в случае отсутствия реагирования органов власти на местах или органов местного самоуправления.

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Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о монетизации субсидий.