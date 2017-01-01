Украинские порты в азовском море частично разблокированы - Омелян

Министр инфраструктуры надеется, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью.

Суда все же останавливают россияне для досмотра facebook.com/marport.offpage

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что российская сторона частично разблокировала Керченский пролив для движения кораблей в направлении портов Мариуполь и Бердянск.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Судна останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено“, - заявил Омелян.

По словам министра, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

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В то же время Омелян выразил надежду, в что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью. Следующим шагом министр назвал действия по освобождению украинских моряков, которые были захвачены накануне во время атаки российских кораблей в Керченском проливе.

Напомним, 3 декабря в МинВОТ сообщили, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов из-за блокирования Россией Керченского пролива.

Позднее, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что РФ вдвое увеличила корабельный состав в акватории Азовского моря.