Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд грн

Сейчас идет работа над возобновлением производства пироксилиновых порохов.

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Целевая государственная программа по восстановлению производства боеприпасов предусматривает финансирование на сумму более 1 миллиарда гривен до 2022 года. на сегодняшний период прорабатывается государственный оборонный заказ в размере около 80 000 000 гривен, к выполнению которого шосткинский завод Звезда приступит весной 2019 года.

Об этом шла речь на выездном совещании по вопросам развития отрасли на госпредприятии Шосткинский казенный завод Звезда, передает пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

“Речь идет о более чем одном миллиарде гривен. Есть программное решение, есть контракты, есть систематическая поставка оборудования на период до 2022 года. Сейчас мы решаем вопрос для того, чтобы полностью обновить производственный парк Звезды для возобновления производства пироксилиновых порохов, которые будут лежать в основе разработки и обеспечения всего потенциала и обороноспособности Украины“, - сообщил директор дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов Укроборонпрома Андрей Артюшенко.

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Сейчас в проработке находится оборонный заказ на сумму в размере около 80000000 гривен, к выполнению которого Звезда приступит весной 2019 года.

Как сообщалось 1 ноября, Укроборонпром закупил в США станок для производства 7,62-мм патронов.