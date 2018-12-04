ВСУ закупят модульные батальонные лагеря

Модульный лагерь состоит из специальных контейнеров. На закупку запланировано не менее 300 миллионов гривен.

Минобороны помимо строительства стационарных лагерных городков в учебных центрах планирует закупить модульные полевые лагеря для батальонов.

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Как сообщает Ukrainian Military Pages, министр обороны Степан Полторак ранее издал приказ Об обеспечении Вооруженных Сил Украины мобильным полевым лагерем, которым в 2019 году предосмотрена закупка экспериментального батальонного комплекта модульного полевого лагеря.

Личный состав в лагере будет размещаться в специализированных контейнерах.

Начальник Главного управления логистики ВСУ генерал-майор Иван Гаврилюк сообщил, что практически вся техническая документация уже отработана. Для закупки выделено не менее 300 миллионов гривен. В сумму входит стоимость военной и специальной техники для перевозки контейнеров, оборудование участков, добывание воды и ее очистка, и так далее.

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“Пока что это будет лишь один комплект такого лагеря. Если он удачно выдержит опытную эксплуатацию, и после того, как мы учтем все проблемы в ходе его использования, а также пожелания военнослужащих, тогда мы сможем шире такой лагерь применять. Мы рассчитываем, что в каждой бригаде должно быть подразделение, которое будет эксплуатировать и обеспечивать деятельность подобного полевого лагеря. Он является полностью мобильным, поэтому может быть расположен в любом месте“, - сказал Гаврилюк.

Практически вся техническая документация уже отработана ukrmilitary.com

Напомним, в октябре советник президента Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн. Отмечается, что это самый масштабный проект строительства жилья для военнослужащих за время независимости Украины.