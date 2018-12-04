ВСУ закупят модульные батальонные лагеря
Минобороны помимо строительства стационарных лагерных городков в учебных центрах планирует закупить модульные полевые лагеря для батальонов.
Читай также: Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд грн
Как сообщает Ukrainian Military Pages, министр обороны Степан Полторак ранее издал приказ Об обеспечении Вооруженных Сил Украины мобильным полевым лагерем, которым в 2019 году предосмотрена закупка экспериментального батальонного комплекта модульного полевого лагеря.
Личный состав в лагере будет размещаться в специализированных контейнерах.
Начальник Главного управления логистики ВСУ генерал-майор Иван Гаврилюк сообщил, что практически вся техническая документация уже отработана. Для закупки выделено не менее 300 миллионов гривен. В сумму входит стоимость военной и специальной техники для перевозки контейнеров, оборудование участков, добывание воды и ее очистка, и так далее.
Читай также: Киевский завод представил экспериментальный корпус БТР-3ДА
“Пока что это будет лишь один комплект такого лагеря. Если он удачно выдержит опытную эксплуатацию, и после того, как мы учтем все проблемы в ходе его использования, а также пожелания военнослужащих, тогда мы сможем шире такой лагерь применять. Мы рассчитываем, что в каждой бригаде должно быть подразделение, которое будет эксплуатировать и обеспечивать деятельность подобного полевого лагеря. Он является полностью мобильным, поэтому может быть расположен в любом месте“, - сказал Гаврилюк.
Напомним, в октябре советник президента Юрий Бирюков показал новые общежития для военных, на которые выделили 2,6 млрд грн. Отмечается, что это самый масштабный проект строительства жилья для военнослужащих за время независимости Украины.
Кому-то все тяготы и лишения военного положения, а кто-то липкие потные ручки довольно потирает...