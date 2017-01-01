В Раде принял присягу новый нардеп
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Новый народный депутат Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде сразу после открытия утреннего заседания. Об этом сообщает РБК-Украина.
Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что перед вступлением в должность депутата присяга - обязательная процедура.
В числе прочего, депутаты клянутся защищать суверенитет и независимость страны, заботиться о благе народа и соблюдать законы Украины.
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ЦИК зарегистрировал Куренного как нового депутата 29 ноября 2018 года в связи с тем, что нардеп Ирина Фриз была назначена министром по делам ветеранов. Такое решение Рада приняла 22 ноября.
Таким образом, Куренной стал нардепом от БПП. Ранее политик уже был народным депутатом - от “УДАРа“ и от “Блока Юлии Тимошенко“.
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Создание Министерства по делам ветеранов 28 ноября также утвердил Кабмин.