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В Раде принял присягу новый нардеп

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Куренной заменил Фриз, которую назначили министром по делам ветеранов.
Куренной уже был нардепом от двух других фракций
Куренной уже был нардепом от двух других фракций
facebook.com/vkkurennoy

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Новый народный депутат Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде сразу после открытия утреннего заседания. Об этом сообщает РБК-Украина.

Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что перед вступлением в должность депутата присяга - обязательная процедура.

В числе прочего, депутаты клянутся защищать суверенитет и независимость страны, заботиться о благе народа и соблюдать законы Украины.

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ЦИК зарегистрировал Куренного как нового депутата 29 ноября 2018 года в связи с тем, что нардеп Ирина Фриз была назначена министром по делам ветеранов. Такое решение Рада приняла 22 ноября.

Таким образом, Куренной стал нардепом от БПП.  Ранее политик уже был народным депутатом - от “УДАРа“ и от “Блока Юлии Тимошенко“.

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Создание Министерства по делам ветеранов 28 ноября также утвердил Кабмин.

 

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