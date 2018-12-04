Рабинович: Власть готова исполнять любые капризы МВФ, несмотря на военное положение

Несмотря на военное положение, которое введено в Украине, власть продолжает вгонять страну в долги перед Международным валютным фондом. Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"Нынешняя власть с большой готовностью выполняет любые капризы МВФ – лишь бы получить очередной траншик. И никакое военное положение этому не помеха. Мы с одной стороны кричим на весь мир "караул, на нас напали", а с другой – рассказываем, что у нас все стабильно и можно давать нам взаймы. Говорим, что у нас все хорошо в экономике – но при этом выпрашиваем все больше долгов под предлогом того, что без них нам не выжить. Власть окончательно завралась и проворовалась – это уже видно любому здравомыслящему человеку", – написал депутат.

По его мнению, МВФ все равно, что их транш осядет в карманах коррумпированной верхушки. Так как основная задача этой финансовой организации – порабощение украинцев путем навешивания миллиардных долгов.

"Да и мы сами уже расплачиваемся за подачки от МВФ повышенными тарифами, вырубленными лесами, убийственными псевдореформами. Власть использует народ как разменную монету, а наши с вами кошельки – как свое кредитное обязательство. Вот вам доказательства. Власть повысила тарифы на газ на четверть, чтобы ограбить украинцев еще больше. Это же повышение она использует для того, чтобы одолжить у МВФ 3,9 миллиарда долларов", – считает лидер партии "За життя".

Политик уверен, что до выборов представители нынешней власти постараются нагрести как можно больше денег, чтобы затем уехать из Украины в более успешные страны.

"Власти так торопятся, потому что знают – они проиграют, никто уже за них не проголосует после всего, что они сделали со страной и людьми", – подытожил Вадим Рабинович.