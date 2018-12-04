Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рабинович: Власть готова исполнять любые капризы МВФ, несмотря на военное положение

Комментариев: 4
Рабинович: Власть готова исполнять любые капризы МВФ, несмотря на военное положение

Несмотря на военное положение, которое введено в Украине, власть продолжает вгонять страну в долги перед Международным валютным фондом. Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"Нынешняя власть с большой готовностью выполняет любые капризы МВФ – лишь бы получить очередной траншик. И никакое военное положение этому не помеха. Мы с одной стороны кричим на весь мир "караул, на нас напали", а с другой – рассказываем, что у нас все стабильно и можно давать нам взаймы. Говорим, что у нас все хорошо в экономике – но при этом выпрашиваем все больше долгов под предлогом того, что без них нам не выжить. Власть окончательно завралась и проворовалась – это уже видно любому здравомыслящему человеку", – написал депутат.

По его мнению, МВФ все равно, что их транш осядет в карманах коррумпированной верхушки. Так как основная задача этой финансовой организации – порабощение украинцев путем навешивания миллиардных долгов.

"Да и мы сами уже расплачиваемся за подачки от МВФ повышенными тарифами, вырубленными лесами, убийственными псевдореформами. Власть использует народ как разменную монету, а наши с вами кошельки – как свое кредитное обязательство. Вот вам доказательства. Власть повысила тарифы на газ на четверть, чтобы ограбить украинцев еще больше. Это же повышение она использует для того, чтобы одолжить у МВФ 3,9 миллиарда долларов", – считает лидер партии "За життя".

Политик уверен, что до выборов представители нынешней власти постараются нагрести как можно больше денег, чтобы затем уехать из Украины в более успешные страны.

"Власти так торопятся, потому что знают – они проиграют, никто уже за них не проголосует после всего, что они сделали со страной и людьми", – подытожил Вадим Рабинович.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Предаторр    04.12.2018, 11:36
Оценка:  -1
Предаторр
Всё верно сказал.Клоун-убийца Пuдорошенко со своими подельниками,окончательно берега потеряли.
Sancho-s    04.12.2018, 11:00
Оценка:  0
Sancho-s
Кто бы с ним общался?
ВосставшийИзБана    04.12.2018, 10:51
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Как же он надоел!!!
pochta-mail    04.12.2018, 11:31
Оценка:  +1
pochta-mail
Тебе надоел не он...а ежедневные напоминания вам дибилам,избравшим пороха..какие же вы тупые лохи
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь