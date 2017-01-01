С 1 декабря завершили морскую навигацию малых плавсредств

Навигация малых судов во внутренних водах Черного и Азовского морей приостанавливается на время зимнего периода с 1 декабря по 1 мая.

Пограничники предупредили украинских граждан о возможности провокационных действий со стороны государства-агрессора из-за ситуации, которая сложилась в Черном и Азовском морях. Также с 1 декабря навигация маломерных судов завершается на зимний период.

Об этом сообщает УНН.

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“Навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря 2018 года (в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах в Одесской области) и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается”, - говорится в сообщении.

Отметим, что навигация малых судов во внутренних водах Черного и Азовского морей приостанавливается на время зимнего периода с 1 декабря по 1 мая.

Учитывая сложную ситуацию в Черном и Азовском морях, захват российскими военными украинских моряков и кораблей, ГПСУ напомнила о возможности подобных провокационных действиях в отношении украинцев.

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Граждане Украины должны придерживаться требований Постановления КМУ от 27 июля 1998 года № 1147 О пограничном режиме и требований Приказа МВД Украины от 7 сентября 2015 года № 1075 Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины № 1166/27611 от 30.09.2015 года).

Административную границу с аннексированным Крымом могут пересечь только граждане Украины. Границу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.