Трассу Киев-Чоп временно перекроют

4 декабря трассу перекроют частично, 5 декабря закроют полностью.

В связи с проведением ремонтных работ будет перекрыта трасса М-06 Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области в Facebook.

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Так, 4 декабря трасса будет частично перекрыта для движения, а 5 декабря будет полное перекрытие трассы.

Отмечается, что 4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая. Однако 5 декабря (ориентировочно до 13:00) движение на участке дороги от км 752 + 375 до км 753 + 775 полностью закроют. Объезд этого отрезка трассы будет возможен по дороге районного значения близ села Сусково.

Напомним, в ноябре советник главы Укравтодора Александр Кава заявил, что для ремонта всех дорог в Украине необходимо более 1 трлн грн.

Ранее, Государственная аудиторская служба Украины обнаружила в службах автомобильных дорог (САД) всех областей Украины финансовых нарушений на общую сумму почти 190 млн грн.