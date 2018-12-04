В Харькове установят новогоднюю елку изо льда
Вечером ледяная композиция будет подсвечиваться.
В Харькове установят новогоднюю елку изо льда
© dozor.kharkov.ua
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В Харькове установят новогоднюю елку изо льда
"Елка" состоит из металлоконструкций, залитых сверху водой
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В городе Харьков возле фонтана Зеркальная струя коммунальщики работают над монтажом большой ледяной скульптуры Новогодняя елка.
Об этом сообщает Городской дозор.
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Основа арт-объекта состоит из металлоконструкций, залитых сверху водой, которая при замерзании создает причудливые ледяные структуры. Вечером скульптура будет подсвечиваться. На площади Свободы также продолжаются работы по строительству новогоднего городка, монтируются каток и главная городская елка.
Как сообщалось 4 декабря, в Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 миллионов.