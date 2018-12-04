Семенченко и его побратимов официально обвинили в незаконной покупке оружия - СМИ
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Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения шестерым украинцам и одному гражданину Грузии, которых задержали в ходе спецоперации, обнаружив у них оружие в гостиничных номерах. Об этом сообщает “Эхо Кавказа“ со ссылкой на грузинские СМИ.
Во время обыска в отелях в номерах задержанных обнаружили огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы.
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УК Грузии подразумевает наказание за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили отметил, что его подзащитные не признают свою вину.
По данным грузинских СМИ, задержанный гражданин Грузии - Лука Чхетия, ранее воевал в добровольческом батальоне “Донбасс“. По словам отца Луки, военный собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.
Как передают Новости Грузия, задержанные в ходе спецоперации в Тбилиси шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии не признают своей вины.
Сообщается, что вместо подписи на на обвинительном заключении они написали “Слава Украине“.
В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, они могут лишиться свободы сроком от 8 до 11 лет.
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Напомним, остальные задержанные также воевали в батальоне “Донбасс“, среди них - и украинский нардеп Семен Семенченко.
У себя на странице в Facebook Семенченко сегодня разместил фото, на котором несколько человек возле посольства Грузии в Украине требуют освобождения задержанных украинцев, обвиняя власть Тбилиси в репрессиях.
Семенченко утверждает, что украинцы приехали в Грузию ради встречи с боевыми побратимами, а оружие им подбросили. В МИД Украины признали задержание депутата и других украинцев и назначили им адвокатов.
Кроме нардепа, были задержаны Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростелев, Игорь Орленко и Сергей Кладько.