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Семенченко и его побратимов официально обвинили в незаконной покупке оружия - СМИ

Комментариев: 6
Бывшие участники батальона "Донбасс" не признают своей вины.
Семенченко и другие задержанные украинцы своей вины не признают
Семенченко и другие задержанные украинцы своей вины не признают
facebook.com/dostali.hvatit

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Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения шестерым украинцам и одному гражданину Грузии, которых задержали в ходе спецоперации, обнаружив у них оружие в гостиничных номерах. Об этом сообщает “Эхо Кавказа“ со ссылкой на грузинские СМИ.

Во время обыска в отелях в номерах задержанных обнаружили огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы. 

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УК Грузии подразумевает наказание за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили отметил, что его подзащитные не признают свою вину.

По данным грузинских СМИ, задержанный гражданин Грузии - Лука Чхетия, ранее воевал в добровольческом батальоне “Донбасс“. По словам отца Луки, военный собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси. 

Как передают Новости Грузия, задержанные в ходе спецоперации в Тбилиси шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии не признают своей вины.

Сообщается, что вместо подписи на на обвинительном заключении они написали “Слава Украине“.

В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, они могут лишиться свободы сроком от 8 до 11 лет. 

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Напомним, остальные задержанные также воевали в батальоне “Донбасс“, среди них - и украинский нардеп Семен Семенченко. 

У себя на странице в Facebook Семенченко сегодня разместил фото, на котором несколько человек возле посольства Грузии в Украине требуют освобождения задержанных украинцев, обвиняя власть Тбилиси в репрессиях.

Под посольством Грузии уже протестовали несколько человек
Под посольством Грузии уже протестовали несколько человек
facebook.com/dostali.hvatit

Семенченко утверждает, что украинцы приехали в Грузию ради встречи с боевыми побратимами, а оружие им подбросили. В МИД Украины признали задержание депутата и других украинцев и назначили им адвокатов.

Кроме нардепа, были задержаны Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростелев, Игорь Орленко и Сергей Кладько.

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Теги: Семенченко, АТО, Донбасс, Грузия, оружие, задержание
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Комментариев (6)
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pochta-mail    04.12.2018, 12:35
Оценка:  +5
pochta-mail
Жаль что не в Беларуси...поставили бы к стенке и глазом не моргнули..
alex-zol    04.12.2018, 12:26
Оценка:  +5
alex-zol
расстреляйте его там на куй!!!!
Izvestnaya    04.12.2018, 12:16
Оценка:  +7
Izvestnaya
я не хочу платить свои налоги за действия гос. органов в интересах этого выродка. пусть в Грузии гниет и отвечает за свой идиотизм и дыбилизм. он шахрай, это всем известно.
atos    04.12.2018, 12:14
Оценка:  +1
atos
Гидроцефалы никогда ни чего не признают, как может эта шобло-ебло, что-то признавать, это же галимый сброд мародеров и маргиналов, придумывшый себе шобло-ебло под названием ДолбаСС, и занимающейся куй знает чем. Такое же стадо, как и бляхеры.
Izvestnaya    04.12.2018, 12:19
Оценка:  -2
Izvestnaya
та да, эти хохЛОХобляхеры -- еще та мерзота, понакупали себе лайносов и теперь против европейских машин, потому что никто не купит их лайнок за 3 000 баксов при возможности купить мерседес того же возраста. есть Стамбульская конвенция о временном ввозе - вот ее и нужно выполнять.
pochta-mail    04.12.2018, 11:57
Оценка:  +3
pochta-mail
Брехливая тварь..не задержывали его..
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