Семенченко и его побратимов официально обвинили в незаконной покупке оружия - СМИ

Бывшие участники батальона "Донбасс" не признают своей вины.

Семенченко и другие задержанные украинцы своей вины не признают facebook.com/dostali.hvatit

Читай также: Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка – Аваков

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения шестерым украинцам и одному гражданину Грузии, которых задержали в ходе спецоперации, обнаружив у них оружие в гостиничных номерах. Об этом сообщает “Эхо Кавказа“ со ссылкой на грузинские СМИ.

Во время обыска в отелях в номерах задержанных обнаружили огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Читай также: Семенченко причастен к ряду тяжелых преступлений - СМИ

УК Грузии подразумевает наказание за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили отметил, что его подзащитные не признают свою вину.

По данным грузинских СМИ, задержанный гражданин Грузии - Лука Чхетия, ранее воевал в добровольческом батальоне “Донбасс“. По словам отца Луки, военный собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Как передают Новости Грузия, задержанные в ходе спецоперации в Тбилиси шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии не признают своей вины.

Сообщается, что вместо подписи на на обвинительном заключении они написали “Слава Украине“.

В случае, если вина обвиняемых будет доказана в суде, они могут лишиться свободы сроком от 8 до 11 лет.

Читай также: Убийство родни Януковича: задержаны ветераны АТО

Напомним, остальные задержанные также воевали в батальоне “Донбасс“, среди них - и украинский нардеп Семен Семенченко.

У себя на странице в Facebook Семенченко сегодня разместил фото, на котором несколько человек возле посольства Грузии в Украине требуют освобождения задержанных украинцев, обвиняя власть Тбилиси в репрессиях.

Под посольством Грузии уже протестовали несколько человек facebook.com/dostali.hvatit

Семенченко утверждает, что украинцы приехали в Грузию ради встречи с боевыми побратимами, а оружие им подбросили. В МИД Украины признали задержание депутата и других украинцев и назначили им адвокатов.

Кроме нардепа, были задержаны Дмитрий Курагин, Роланд Мелия, Александр Новиков, Юрий Коростелев, Игорь Орленко и Сергей Кладько.