Порошенко встретился с семьями пленных моряков

Россия захватила в плен 24 украинских военнослужащих.

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с семьями пленных Россией моряков.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

“Президент проводит встречу с семьями наших моряков, которых захватила в плен Россия“, - отметил он.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Также, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых захватили в плен и содержали в больнице оккупированной Керчи.

Позже ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков.