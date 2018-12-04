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Порошенко встретился с семьями пленных моряков

Комментариев: 10
Россия захватила в плен 24 украинских военнослужащих.
Президент с родственниками пленных моряков
Президент с родственниками пленных моряков
twitter.com/STsegolko

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с семьями пленных Россией моряков. 

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

“Президент проводит встречу с семьями наших моряков, которых захватила в плен Россия“, - отметил он.

Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Также, российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых захватили в плен и содержали в больнице оккупированной Керчи.

Позже ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков.

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Теги: встреча, моряки, пленные, РФ, Украина, родственники, Президент
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Комментариев (10)
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Глод    04.12.2018, 13:05
Оценка:  +2
Глод
Никто не поинтересовался, типа нафига ты туда послал моего сына?
Василище    04.12.2018, 13:04
Оценка:  0
Василище
Энергетический вампир.
Василище    04.12.2018, 13:05
Оценка:  0
Василище
Горем подпитывается.
Предаторр    04.12.2018, 12:54
Оценка:  +1
Предаторр
to sancho-s
Предаторр    04.12.2018, 12:53
Оценка:  +1
Предаторр
Бот,ну тебе,как придворному педькиному лизуну-сосуну,конечно"виднее "!)))))))))
Предаторр    04.12.2018, 12:50
Оценка:  +1
Предаторр
Боже,какой пассаж!Бухой Педя,ты настолько неестественно себя ведёшь в подобных ситуациях,что ничего кроме смеха не вызываешь.))))))))))
Sancho-s    04.12.2018, 12:46
Оценка:  -3
Sancho-s
Он всегда общается с людьми у которых горе, не вижу в этом пиара
pochta-mail    04.12.2018, 12:44
Оценка:  +1
pochta-mail
Он и родственников погибших на Донбассе также "искренне"успокаивает.. .
atos    04.12.2018, 12:32
Оценка:  +3
atos
Синий кнур, возможномть попиарится никогда не упустит, особенно когда у людей горе, он всегда "рядом")
atos    04.12.2018, 12:35
Оценка:  +2
atos
Для добавления трагизма, и глубины враждебной агрессии расийских акупантов, не хватает куска продырявленного корабельного железа, чтобы показывать всем на камеру)))
Выборы 31 марта, запишы, слышишь, 31 марта, запиши)))
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