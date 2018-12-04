Песков назвал захваченные украинские корабли "вещественными доказательствами"

Пресс-секретарь президента РФ не смог сообщить, где на данный момент находятся захваченные катера и буксир ВМС ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что захваченные украинские корабли в ходе атаки российских моряков в Керченском проливе являются “вещественными доказательствами“.

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Как передает УНИАН, Песков не смог ответить, вернет ли Россия корабли ВМС ВСУ и где они на данный момент находится.

“Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимания (Кремля). Это скорее прерогатива следственных органов, которые ведут следствие и предъявляют обвинения и нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Насколько мы понимаем - эти корабли, эти катера являются вещественными доказательствами и имеют отношения к делу, которое сейчас ведется“, - сказал Песков.

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Пресс-секретарь сказал, что за информацией о местонахождении захваченных суден “нужно обращаться в следственные органы“.

Напомним, 3 декабря в СМИ сообщалось, что в порту в Керчи остался только один из трех захваченных Россией украинских кораблей, а именно - буксир Яны Капу. Два катера Никополь и Бердянск исчезли из порта.

В то же время, в РФ объявили подозрения украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе в ходе атаки кораблей РФ.