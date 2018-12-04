Пропавшие с причала в Керчи украинские корабли нашлись - СМИ

Катера просто переместили, перешвартовав на другую стенку причала.

Украинские корабли не перевозили из порта в Керчи EPA/UPG

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Захваченные украинские катера “Никополь“ и “Бердянск“ остаются в порту оккупированной Керчи. Информацию об их перемещении опровергает портал Керч.FM.

Пропавшие украинские катера просто переместили внутри порта kerch.fm

Издание также приводит фотографии захваченных катеров. Их не отбуксировали из порта, как ранее сообщали подконтрольные российской оккупационной власти СМИ, а перешвартовали на другую стенку того же причала.

Буксир Яны Капу остался на том же месте kerch.fm

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Буксир “Яны Капу“ остался на прежнем месте, его после отбуксирования из Керченского пролива не перемещали.

Два украинских катера перешвартовали так, что пошли слухи об их перемещении kerch.fm

Напомним, ранее российские СМИ сообщили об исчезновении двух украинских катеров “Никополь“ и “Бердянск“ из порта в Керчи, куда их отбуксировали после захвата 25 ноября. В Минобороны обещали проверить эту информацию.