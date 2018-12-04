Пропавшие с причала в Керчи украинские корабли нашлись - СМИ
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Захваченные украинские катера “Никополь“ и “Бердянск“ остаются в порту оккупированной Керчи. Информацию об их перемещении опровергает портал Керч.FM.
Издание также приводит фотографии захваченных катеров. Их не отбуксировали из порта, как ранее сообщали подконтрольные российской оккупационной власти СМИ, а перешвартовали на другую стенку того же причала.
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Буксир “Яны Капу“ остался на прежнем месте, его после отбуксирования из Керченского пролива не перемещали.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили об исчезновении двух украинских катеров “Никополь“ и “Бердянск“ из порта в Керчи, куда их отбуксировали после захвата 25 ноября. В Минобороны обещали проверить эту информацию.