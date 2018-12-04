Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пропавшие с причала в Керчи украинские корабли нашлись - СМИ

Комментариев: 1
Катера просто переместили, перешвартовав на другую стенку причала.
Украинские корабли не перевозили из порта в Керчи
Украинские корабли не перевозили из порта в Керчи
EPA/UPG

Читай также: Песков назвал захваченные украинские корабли “вещественными доказательствами“

Захваченные украинские катера “Никополь“ и “Бердянск“ остаются в порту оккупированной Керчи. Информацию об их перемещении опровергает портал Керч.FM.

Пропавшие украинские катера просто переместили внутри порта
Пропавшие украинские катера просто переместили внутри порта
kerch.fm

Издание также приводит фотографии захваченных катеров. Их не отбуксировали из порта, как ранее сообщали подконтрольные российской оккупационной власти СМИ, а перешвартовали на другую стенку того же причала.

Буксир Яны Капу остался на том же месте
Буксир Яны Капу остался на том же месте
kerch.fm

Читай также: Россия закрыла судоходство в Керченском проливе

Буксир “Яны Капу“ остался на прежнем месте, его после отбуксирования из Керченского пролива не перемещали.

Два украинских катера перешвартовали так, что пошли слухи об их перемещении
Два украинских катера перешвартовали так, что пошли слухи об их перемещении
kerch.fm

Напомним, ранее российские СМИ сообщили об исчезновении двух украинских катеров “Никополь“ и “Бердянск“ из порта в Керчи, куда их отбуксировали после захвата 25 ноября. В Минобороны обещали проверить эту информацию.

Поделись:
Теги: корабли, Никополь, Бердянск, Яны Капу, Керч, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    04.12.2018, 13:06
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
... И на третий день пребывания в тюрьме Зоркий Глаз заметил, что в его камере нет одной стены...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь