В Харькове прорвало водопровод: Машины "поплыли"

В сети появились впечатляющие кадры харьковского "потопа".

Уровень воды местами до полуметра Скриншот из видео

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В городе Харьков на улице Ахсарова произошел порыв водопроводной сети, вода затопила проезжую часть, в том числе на мосту.

Очевидцы публикуют в сети видео последствий порыва, передает Depo.Харкив.

На кадрах “потопа“, видно, что вода существенно затопила проезжую часть, автомобили буквально “рассекают волны“.

Как сообщалось 3 декабря, в Кирилловке ветер сорвал крышу школы, море затопило базу отдыха.