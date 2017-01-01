В Харькове прорвало водопровод: Машины "поплыли"
В сети появились впечатляющие кадры харьковского "потопа".
Читай также: В Киеве в октябре затопило проспект Глушкова
В городе Харьков на улице Ахсарова произошел порыв водопроводной сети, вода затопила проезжую часть, в том числе на мосту.
Очевидцы публикуют в сети видео последствий порыва, передает Depo.Харкив.
На кадрах “потопа“, видно, что вода существенно затопила проезжую часть, автомобили буквально “рассекают волны“.
Как сообщалось 3 декабря, в Кирилловке ветер сорвал крышу школы, море затопило базу отдыха.