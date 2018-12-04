Нападения на активистов будут рассматривать как нападение на государство - Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство.
Читай также: В Раде создали пять рабочих групп по расследованию нападений на активистов
Об этом он сказал во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе, передает УНИАН.
“Любые нападения на проукраинских общественных активистов будем рассматривать как нападение на Украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы. Я имею в виду, если их информация является несколько преувеличенной или неточной“, - заявил Луценко.
По его словам, “все, кто позволит себе угнетать их только потому, что они говорят на украинском языке или думают по-государственнически, будут иметь дело с этой компанией (правоохранителями)“.
Читай также: В Вышгороде ножом ранили активиста-антикоррупционера
Генпрокурор призвал все проукраинские элементы к объединению.
“В ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду в различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных преступлений 110, 111 статей... Поэтому Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности“, - подчеркнул Луценко.
Напомним, 3 декабря Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Ранее, в полиции Херсона подтвердили, что один из руководителей правоохранителей региона, напрямую причастный к расследованию дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, оказался кумом подозреваемого Сергея Торбина.