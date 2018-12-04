Нападения на активистов будут рассматривать как нападение на государство - Луценко

По словам генпрокуратура, СБУ должна также перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство.

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Об этом он сказал во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе, передает УНИАН.

“Любые нападения на проукраинских общественных активистов будем рассматривать как нападение на Украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы. Я имею в виду, если их информация является несколько преувеличенной или неточной“, - заявил Луценко.

По его словам, “все, кто позволит себе угнетать их только потому, что они говорят на украинском языке или думают по-государственнически, будут иметь дело с этой компанией (правоохранителями)“.

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Генпрокурор призвал все проукраинские элементы к объединению.

“В ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду в различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных преступлений 110, 111 статей... Поэтому Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности“, - подчеркнул Луценко.

Напомним, 3 декабря Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ранее, в полиции Херсона подтвердили, что один из руководителей правоохранителей региона, напрямую причастный к расследованию дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, оказался кумом подозреваемого Сергея Торбина.