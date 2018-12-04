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Нападения на активистов будут рассматривать как нападение на государство - Луценко

Комментариев: 6
По словам генпрокуратура, СБУ должна также перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности.
Луценко призвал все проукраинские элементы к объединению
Луценко призвал все проукраинские элементы к объединению
УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство. 

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Об этом он сказал во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе, передает УНИАН.

“Любые нападения на проукраинских общественных активистов будем рассматривать как нападение на Украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы. Я имею в виду, если их информация является несколько преувеличенной или неточной“, - заявил Луценко.

По его словам, “все, кто позволит себе угнетать их только потому, что они говорят на украинском языке или думают по-государственнически, будут иметь дело с этой компанией (правоохранителями)“.

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Генпрокурор призвал все проукраинские элементы к объединению.

“В ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду в различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных преступлений 110, 111 статей... Поэтому Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности“, - подчеркнул Луценко.

Напомним, 3 декабря Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ранее, в полиции Херсона подтвердили, что один из руководителей правоохранителей региона, напрямую причастный к расследованию дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, оказался кумом подозреваемого Сергея Торбина.

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Теги: ГПУ, Луценко, активисты, нападения
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Комментариев (6)
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atos    04.12.2018, 14:53
Оценка:  +1
atos
Правильно за шекаладных ананистов, нужно сразу карать высшей мерой, чтобы ананисты смогли закончить начатое дело по уничтожению страны))))
ВасяизИваново    04.12.2018, 14:50
Оценка:  +2
ВасяизИваново
“В ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду в различных формах, которые, к сожалению, не подпадают под признаки уголовных преступлений 110, 111 статей... Поэтому Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим - предстоят массовые аресты? Вот это ценности Майдана!
ВасяизИваново    04.12.2018, 14:50
Оценка:  +2
ВасяизИваново
Вот это Европа!
alex-zol    04.12.2018, 14:29
Оценка:  +4
alex-zol
бухой что ли?)))
Kamanavt_ua    04.12.2018, 14:19
Оценка:  +5
Kamanavt_ua
Сич и им подобные-это хулиганы или активисты? Че за брэд? Перенедопил?
Gidnyk    04.12.2018, 13:57
Оценка:  +8
Gidnyk
Таким образом Луценко признает, что весть тот беспредел, который творят всяческие "активисты", это политика государства? Я правильно его понял?
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