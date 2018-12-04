Россияне хотят раздавать гражданство украинцам без требования отказываться от своего

В Госдуме уже начали заниматься вопросом упрощения получения гражданства украинцами.

Володин поручил комитетам Госдумы выполнить пожелание Путина об упрощенном гражданстве для украинцев EPA/UPG

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Россияне начали готовить правки в законодательство для упрощения принятия украинцев в свое гражданство. Соответствующие нормы поручил подготовить профильным комитетам нижней палаты спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

“В рамках реализации поручения президента провести консультации и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов“, - подчеркнул спикер.

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Он попросил заняться вопросом комитеты по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений и по делам СНГ.

Кроме того, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что комитет уже предлагал изъять из закона РФ требование к украинцам отказываться от своего гражданства для получения российского паспорта.

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“Как на юго-востоке Украины отказываться от своего гражданства?“ - отметил он.

Ранее идею упростить получение гражданства для украинцев высказал президент РФ Владимир Путин. Украинский танцор Сергей Полунин недавно получил гражданство РФ, назвав своей миссией мир между украинцами и россиянами.