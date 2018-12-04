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Россияне хотят раздавать гражданство украинцам без требования отказываться от своего

Комментариев: 8
В Госдуме уже начали заниматься вопросом упрощения получения гражданства украинцами.
Володин поручил комитетам Госдумы выполнить пожелание Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Володин поручил комитетам Госдумы выполнить пожелание Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
EPA/UPG

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Россияне начали готовить правки в законодательство для упрощения принятия украинцев в свое гражданство. Соответствующие нормы поручил подготовить профильным комитетам нижней палаты  спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

“В рамках реализации поручения президента провести консультации и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов“, - подчеркнул спикер.

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Он попросил заняться вопросом комитеты по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений и по делам СНГ.

Кроме того, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что комитет уже предлагал изъять из закона РФ требование к украинцам отказываться от своего гражданства для получения российского паспорта.

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“Как на юго-востоке Украины отказываться от своего гражданства?“ - отметил он.

Ранее идею упростить получение гражданства для украинцев высказал президент РФ Владимир Путин. Украинский танцор Сергей Полунин недавно получил гражданство РФ, назвав своей миссией мир между украинцами и россиянами.

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Теги: гражданство России, Украина, Путин, Госдума, россияне
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Комментариев (9)
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colavova    04.12.2018, 15:03
Оценка:  0
colavova
агентам СБУ - российское гражданство)))))))))))
Shurat77    04.12.2018, 14:32
Оценка:  0
Shurat77
я вот приехал из Москвы и могу сказать что там настоящая мировая цивилизация. попав обратно в захваченную Украину я понял что мы скакнули на 30 лет назад в социальной сфере, отсталые, а вот в россии все круто.
Sinobi-life    04.12.2018, 14:42
Оценка:  0
Sinobi-life
А какого хера даун ты вернулся???
Gagarinn    04.12.2018, 14:30
Оценка:  -2
Gagarinn
А в мире еще остались недалекие желающие получить рашкин паспорт?
Закрывайте их в дурку!
Shurat77    04.12.2018, 14:28
Оценка:  -1
Shurat77
рад этой новости, сделаю себе гражданство российское и будет у меня уже тройное, украинское, венгерское и российское, так что норм, я за.
Goga19041984    04.12.2018, 14:09
Оценка:  -2
Goga19041984
надо будет бежать от каганата кастрюле-гейропеского к братьям, а лучше пусть приходят и спасают нашу бедную обескровленную, нищую и изнасилованную Украину.
Goga19041984    04.12.2018, 14:07
Оценка:  -2
Goga19041984
Очень хорошая новость, а то с этой хунтой и захватчиками ,части Святой Руси ,всякое может произойти, вдруг придется на бежать от нечести гейропейской.
БРОКЕР2018    04.12.2018, 14:02
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
а потом отожмут очередную область УКРАИНЫ типа с "гражданами ордынского каганата"
Глод    04.12.2018, 14:02
Оценка:  +1
Глод
Раньше так и было. Это после 2014 они придумали, что надо отказываться от украинского.
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