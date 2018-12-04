В деле по убийству Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку - Луценко

Правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.

По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден УНИАН

В деле по убийству советника председателя Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Громадське.

Новым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал).

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По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

“Общее количество доказанных убийств - 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано“, - подчеркнул генпрокурор.

По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу, сказал Луценко.

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“Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридического доказательства деятельности заказчика. На сегодня сошлись все умные версии (относительно заказчика убийства): мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата и криминального авторитета“, - сказал генпрокурор.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что правоохранительные органы будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство.

Ранее Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк