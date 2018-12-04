На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Враг вел обстрелы из БМП, минометов и стрелкового оружия на луганском и донецком направлениях.

В Минобороны утверждают, что обстановка на Донбассе под контролем EPA/UPG

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины во вторник, 4 декабря.

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Отмечается, что погибшему воину было 25 лет. Раненый боец эвакуирован в военный медицинский госпиталь.

“Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное“, - говорится в сообщении.

По состоянию на 12.00 вторника на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны сепаратистов.

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Так, с 09.00 враг вел обстрел из стрелкового оружия возле Новозвановки на луганском направлении. А с 09.30 начались обстрелы из минометов калибра 82 мм на донецком направлении - в районе Водяного и Широкино. Также возле Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, 29 ноября на Донбассе во время боя пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады.