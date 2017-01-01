Военных просят выключать геолокацию: "Хорошее фото не стоит вашей жизни"

Любителям селфи напомнили об опасности раскрытия военных локаций и мест расположения.

Военных просят хотя бы научиться выключать геолокацию facebook.com/usofcom

Читай также: ВСУ закупят модульные батальонные лагеря

Украинским военнослужащим напомнили, что делать селфи и фото возле военной техники, на военных объектах и в локациях, которые не должны быть раскрыты возможному противнику - опасно. Об этом пишет пресс-служба командования ССО ВСУ в Facebook.

“Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких“, - подчеркивает командование.

Читай также: Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд грн

“Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте геолокацию“, - отметили военные, запостив хештег #тишина.

Военных предупреждают - селфи может стоить им жизни facebook.com/usofcom

В сообщении, помимо прочего, отмечены как авторы Минобороны, Главное управление разведки, Гнештаб ВСУ, Сухопутные войска, ВМС ВСУ, Воздушные Силы, Командование десантно-штурмовых войск и ООС.

Читай также: В Азовском море стало вдвое больше кораблей РФ

В комментариях пользователи отмечают, что в Израиле для военнослужащих завели отдельную сеть и оператора.

В тоже время, в Украине не каждый военный знает, как отключить у себя геолокацию. Поэтому это требование советуют включить в ежедневный инструктаж.

Читай также: Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб один военнослужащий. Еще один получил ранение.