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Военных просят выключать геолокацию: "Хорошее фото не стоит вашей жизни"

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Любителям селфи напомнили об опасности раскрытия военных локаций и мест расположения.
Военных просят хотя бы научиться выключать геолокацию
Военных просят хотя бы научиться выключать геолокацию
facebook.com/usofcom

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Украинским военнослужащим напомнили, что делать селфи и фото возле военной техники, на военных объектах и в локациях, которые не должны быть раскрыты возможному противнику - опасно. Об этом пишет пресс-служба командования ССО ВСУ в Facebook.

“Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких“, - подчеркивает командование.

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“Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте геолокацию“, - отметили военные, запостив хештег #тишина.

Военных предупреждают - селфи может стоить им жизни
Военных предупреждают - селфи может стоить им жизни
facebook.com/usofcom

В сообщении, помимо прочего, отмечены как авторы Минобороны, Главное управление разведки, Гнештаб ВСУ, Сухопутные войска, ВМС ВСУ, Воздушные Силы, Командование десантно-штурмовых войск и ООС.

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В комментариях пользователи отмечают, что в Израиле для военнослужащих завели отдельную сеть и оператора.

В тоже время, в Украине не каждый военный знает, как отключить у себя геолокацию. Поэтому это требование советуют включить в ежедневный инструктаж.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб один военнослужащий. Еще один получил ранение.

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Теги: ВСУ, ССО, военные, фото, селфи, геолокация, безопасность
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