Военных просят выключать геолокацию: "Хорошее фото не стоит вашей жизни"
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Украинским военнослужащим напомнили, что делать селфи и фото возле военной техники, на военных объектах и в локациях, которые не должны быть раскрыты возможному противнику - опасно. Об этом пишет пресс-служба командования ССО ВСУ в Facebook.
“Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких“, - подчеркивает командование.
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“Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте геолокацию“, - отметили военные, запостив хештег #тишина.
В сообщении, помимо прочего, отмечены как авторы Минобороны, Главное управление разведки, Гнештаб ВСУ, Сухопутные войска, ВМС ВСУ, Воздушные Силы, Командование десантно-штурмовых войск и ООС.
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В комментариях пользователи отмечают, что в Израиле для военнослужащих завели отдельную сеть и оператора.
В тоже время, в Украине не каждый военный знает, как отключить у себя геолокацию. Поэтому это требование советуют включить в ежедневный инструктаж.
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Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб один военнослужащий. Еще один получил ранение.