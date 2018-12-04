Луценко пообещал закрыть спортклубы, готовящие "титушек"

Луценко предостерег владельцев спортивных клубов Одесской области от участия их членов в уличных противостояниях.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что спортивные клубы, которые занимаются подготовкой так называемых “титушек“, будут закрыты, а руководители таких учреждений понесут наказание.

Об этом он заявил на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе, передает Униан.

“Мы также будем отрабатывать исполнителей. Охранные структуры области, спортивные школы должны осознать, что наличие их работников и посетителей в силовых акциях на улицах отзовется, собственно, для этих структур и их владельцев. Если найдется “титушка“, то отвечать будет и его клуб, и владелец клуба. То же касается и охранных структур - отвечать будет и охранная фирма, и ее владелец“, - подчеркнул генпрокурор.

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Напомним, имя “титушка“ стало нарицательным после событий на митинге 18 мая 2013 года, когда спортсмен Вадим Титушко из Белой Церкви напал на журналистов Ольгу Снисарчук и Владислава Соделя. Нападение было снято фотокорреспондентами, что и послужило основным доказательством его вины в суде. С тех пор “титушками“ стали называть крепких молодых людей, которых нанимают для силовой защиты интересов заказчика.