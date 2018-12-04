Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

Президент внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

На пятом году войны, после аннексии Крыма, боевых действий в Донбассе и захвата украинских кораблей в Черном море, Украина все-таки решилась разорвать договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Почему так долго ждали, выяснял Корреспондент.

Идем на разрыв

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Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Суть документа заключается в выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия договора с Россией.

“Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией“, - говорится в тексте законопроекта.

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Также указывается, что прекращение действия договора освобождает Украину от обязательства его исполнения и не влияет на права Украины.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной Рады.

Еще 24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что в ближайшее время будет приостановлено действие целых 40 двусторонних договоров между Украиной и Российской Федерацией.

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“Мы за последнее время “убили“ 48 двусторонних соглашений, но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения “убиваем“, не помешали просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - это около 40 соглашений“, - подчеркнул Климкин.

Он сказал, что Украина в корне пересматривает всю двустороннюю договорно-правовую базу с Россией.

“То, что было до войны - оно по определению не имеет смысла“, - подчеркнул Климкин.

Реакция депутатов

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Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на заседании согласительного совета 3 декабря отметила, что комитет уже более 2 месяцев не может получить текст ноты о не продолжении договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, направленной России, и не может пообщаться с министром иностранных дел.

“Если президент хочет, чтобы комитет рассмотрел этот вопрос (внесенный законопроект), пусть приходит лично министр и приносит ноту“, - отметила Гопко.

“Чтобы увидеть, какие же это соглашения, аж 40, о которых он говорит, они планируют прекратить на 5-м году российской агрессии. Так же мы хотели бы увидеть ревизию договорно-правовой базы по РФ“, - отметила нардеп.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко выразила надежду, что народные депутаты поддержат инициативу главы государства и рассмотрят документ уже в четверг, 6 декабря.

Договор давно не работает

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Договор о дружбе между странами сроком на 10 лет подписали тогдашние президенты - Леонид Кучма и Борис Ельцин еще в 1997-м году. Согласно условиям, стороны обязались, в частности, “уважать территориальную целостность и суверенитет“ двух стран.

Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его не меньше, чем за полгода до окончания десятилетнего периода. Десятилетний срок соглашения истекает 1 апреля следующего года.

От договора о дружбе с Россией сегодня ничего не осталось, заявил в эфире Радио НВ заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. Единственное, что Украину интересует в договоре, - это то, что Россия формально обязалась уважать украинские границы. Впрочем, в случае, если бы договора не было, все равно есть нормы международного права о нерушимости границ. Смысл договоренности давно утрачен, сказал специалист.

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“Даже если бы этот договор существовал и дальше, это не тот принципиальный момент, который что-то решает в нашем взаимодействии с Российской Федерацией. Сейчас гораздо более принципиальные моменты - это практические шаги по усилению обороноспособности. Можно еще практичнее говорить - закладка до конца года первого ракетного катера класса Лань-Веспа, завершение работ над противокорабельной крылатой ракетой Нептун. Это сейчас гораздо важнее“, - считает Белесков.

Реакция России

В МИД России считают, что нанесен “колоссальный вред не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины“.

В России о разрыве договора с Украиной не особо беспокоятся EPA/UPG

Каковы последствия?

Прекращение действия Договора о дружбе с Россией не приведет ни к каким радикальным или внезапным изменениям, заявил советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

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“Все действия этой власти по разрыву договоров очень хаотичны. Они вызваны политическими интересами или какой-то ситуацией”, - отмечает дипломат Богдан Яременко.

Политический консультант Павел Кругляковский считает, что заявление о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией было сделана в рамках подготовки к предстоящим выборам.

“Началась избирательная кампания. Порошенко будет позиционировать себя как президента, который может и хочет противостоять РФ, и это будет одной из главных линий его предвыборной кампании. Много шагов, которые он предпринимает в последнее время, укладываются в эту логику. И поручение Порошенко МИД подготовиться к расторжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией - это идеологический шаг“, - отметил эксперт.

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Также Кругляковский добавил, что на практике расторжение договора ничего не изменит в отношениях с Россией.

“Год или два назад со стороны депутатов Госдумы РФ звучали заявления, что они не будут выполнять ряд важных положений этого договора из-за того, что у нас “состояние, близкое к войне“, соответственно, нет дружбы и сотрудничества, и они сняли с себя обязательства по выполнению пунктов настоящего договора. Договор, по сути, уже давно не действует“, - сказал эксперт.

Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №0206 об окончательном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.