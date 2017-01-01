Задержанных в Тбилиси украинцев взяли под стражу - Семенченко

Суд в Тбилиси взял под стражу шестерых задержанных украинцев и одного грузина.

В Тбилиси решением суда под стражу взяты шестеро задержанных украинцев и одного грузин, которых обвиняют в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко из Грузии, отметив, что “политическая целесообразность торжествует“, передает Громадське.

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Семенченко отметил, что решение суда обжалуют адвокаты обвиняемых, добавив, что у задержанных не брали отпечатки пальцев.

Нардеп также отметил, что доказательств подтверждающих принадлежность оружия также не представили. “В номерах где они жили проводились уборка, ключи они сдавали на рецепции. Отпечатков пальцев с них никто не снимал“, - сказал депутат.

Напомним, 2 декабря в грузинской столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного грузина, обвинив их в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства.

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Указано, что в ходе обысков в гостиничных номерах задержанных изъяты пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и различные боеприпасы.

Позднее, сообщалось, что среди задержанных был и сам Семенченко, однако некоторые депутаты сообщили, что экс-командир Донбасса “сбежал и бросил своих“ во время задержания. Сам Семенченко назвал подобные заявления фейком и провокацией.

Также указывалось, что задержанные украинцы не признают своей вины. Вместо подписи на на обвинительном заключении они написали “Слава Украине“.