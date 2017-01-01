Попытка ФФУ возложить свою вину на партнеров провалилась

Немецкая компания Polytan опровергла заявления главы Бюджетного комитета ВР и президента ФФУ Андрея Павелко о своей причастности к коррупционной схеме Федерации с оффшором S.D.T. FZE из ОАЭ.

Об этом говорится в сюжете “Махинации со строительством искусственных полей: как глава ФФУ Андрей Павелко заработал на “траве“?“ программы “Подробности“.

“Мы направили запрос в Polytan, действительно ли компания советовала ФФУ воспользоваться услугами арабской компании S.D.T. FZE? И посылала ли немецкая компания письма с предложением выбрать посредником предприятие из ОАЭ? Через несколько дней получили ответ. Как оказалось, об арабской компании в Polytan не знают“, - подчеркивают авторы программы.

Как известно, на счетах оффшорной прокладки осело более 1,5 млн долларов международного кредита, полученного ФФУ на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей “ФФУ Продакшн“ - вследствие того, что оборудование для него закупалось через оффшорную прокладку в ОАЭ с наценкой в 20%.

При этом сам Павелко неоднократно объяснял использование оффшора требованием Polytan, предоставившего ФФУ технологию производства.

В то же время, авторы сюжета заостряют: в документе Polytan прямо говорится о том, что “привлечение посредников с ОАЭ никогда не было требованием компании“ - “Polytan никогда не выполняла своих обязательств со стороны третьих лиц (включая компанию S.D.T. FZE или производителей оборудования) как участник проекта“.

Более того, отмечается, в немецкой компании акцентировали, что “Polytan никогда не обязывал “ФФУ Продакшн“ привлекать определенных партнеров“.

“Это исключительное право и выбор украинской стороны - работать с теми или другими компаниями по поставке оборудования“, - подытожили в Polytan, засвидетельствовав таким образом не только попытку сказочно обогатившегося на схеме с оффшором Павелко сделать виновной в своих махинациях авторитетную немецкую компанию, но и за счет очернения ее репутации избежать ответственности.

В свою очередь, заметим: это заявление Polytan фактически было подтверждено в самой ФФУ – документ был продемонстрирован в снятом безвестным британским журналистом псевдодокументальном фильме о Федерации, призванном оправдать ее от обвинений в коррупции.

Как известно, доказана причастность Павелко к созданию оффшора, с помощью которого он вывел из Украины более 1 млн долларов.