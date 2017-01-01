Украина надеется на обновление миссии канадских военных в Украине

В Канаде рассказали о запросе Украины на продолжение обучения военных .

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Украина просит Канаду вывести обучение украинских военных на новый уровень в связи с ростом напряженности после агрессии России в Азовском море. Об этом сообщает CBC.

Канадское издание уточняет, что 200 военнослужащих из их страны, предположительно, приедут в Украину в марте 2019 года. Пока правительство не подтвердило на 100%, возобновит ли весной тренировочную миссию в Украине.

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Миссия является частью работы многонациональной совместной комиссии Канады, Украины, Великобритании и США, ее цель - довести украинские силы до уровня западных.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, которого цитирует издание, отмечает, что следующий год покажет в связи с выборами в Украине, вмешивается ли Россия и дальше во внутреннюю политику других стран.

“Противодействие этому вмешательству - это тот опыт, который мы хотели бы поделиться с нашими западными друзьями“, - отметил посол.

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В то же время главный военный командующий Канады генерал Джонатан Вэнс отметил, что события вокруг Керченского пролива и последующее введение военного положения в 10 украинских регионах “не окажут немедленного влияния“ на миссию Канады.

Но усиление напряженности с Россией - будет учтено политиками, говорит он.

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Ранее Канада осудила действия России в Азовском море, когда были захвачены три украинских корабля и 24 моряка взяты в плен.