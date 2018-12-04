Под Киевом расстреляли авто мэра Березани: Он чудом выжил

Стрельба произошла, когда автомобиль березанского градоначальника ехал по дороге Березань – Переяслав.

В Киевской области на дороге Березань-Переяслав неизвестные обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко.

Об этом сообщил Березанский медиацентр на своей страничке в Facebook

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“2 декабря 2018, на Березанского городского голову Владимира Тимченко было совершено покушение. Как нам стало известно, около 19.00 Владимир Григорьевич двигался за рулем авомобиль по автодороге Березань - Переяслав в направлении соседнего города. Уже на территории Переяслав-Хмельницкого района автомобиль мэра настигло авто с неизвестными лицами, из которого они произвели два выстрела по автомобилю В.Тимченко, вероятно, из обреза охотничьего ружья. Оба заряды картечи попали в машину. К счастью, Владимиру Григорьевичу удалось остаться невредимым и оторваться от преследователей“, - говорится в сообщении.

По информации следственного отделения Переяслав-Хмельницкого РО национальной полиции Украины в Киевской области, возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. На данный момент ведется следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщил Владимир Тимченко, сейчас он находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное. На вопрос представителей медиацентра, известно ли ему, кто заказчик этого преступления, Владимир Григорьевич ответил: “Да“.

Как сообщалось, в городе Днепре на улице Жуковского 27 ноября в 6:00 местные жители обнаружили возле одного из домов автомобиль Subaru со следами выстрелов.