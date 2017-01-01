"Фаворит Спорт" выступает против вырубки елок

В Украине стартовала социальная инициатива: "Рубай ставки, а не елки!", в поддержку сохранения хвойного леса.

С 3 по 19 декабря на всей территории Украины пройдет масштабная акция по привлечению внимания общественности к проблеме чрезмерной вырубки хвойных деревьев.

Главная цель социальной инициативы, организованной “Фаворит Спорт“ - сбережение хвойного леса и разумное отношение к природным ресурсам в стране.

“Мы хотим побороть стереотип, что живая елка в доме - обязательный атрибут “праздничного настроения“. Праздничное настроение не имеет ничего общего с варварской вырубкой леса и несанкционированной продажей хвойного дерева в столице и регионах“, - заявляют в компании.

По условиям акции, украинцам, которые поддержат инициативу, “Фаворит Спорт“ подарит искусственную елку и возможность стать участником розыгрыша множества ценных подарков.

“Многие украинцы разделяют наши взгляды. Ведь охрана и сбережение окружающей среды - одна из важных задач для государства. Подобная инициатива - первая попытка перейти от слов к действиям и стать примером для остальных. Нам не все равно, что будет завтра: утонем ли мы в мусоре или уничтожим под ноль хвойный лес страны“, - рассказали в “Фаворит Спорт“.

Подробные условия акции