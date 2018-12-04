Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Компьютеры в украинских судах подверглись атаке российских спецслужб

Комментариев: 2
Вирусы приходили по электронной почте вместе с поддельными бухгалтерскими документами.
СБУ предотвратила массированную кибератаку на судебную систему
СБУ предотвратила массированную кибератаку на судебную систему
ssu.gov.ua

Читай также: Хакер из Львовской области инфицировал тысячи компьютеров в 50 странах

Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести массированную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, - рассказали в ведомстве. - После открытия файлов на компьютеры тайно закачивалось вредоносное программное обеспечение“.

Читай также: Хакеры пытались совершить кибератаку на госорганы

Программа была предназначена для несанкционированного вмешательства в судебные системы и воровства служебной информации. Вирус соединялся с контрольно-командными серверами с российскими IP-адресами.

“Согласно выводам специалистов, намерением спецслужб РФ было заблокировать стабильную работу судебной информационной системы Украины“, - отметили в СБУ.

Читай также: Более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью

Там подчеркнули, что общие меры с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи позволили локализовать негативные последствия кибератаки и пресечь ее распространение.

Ранее, 30 ноября, Сбербанк РФ заявил, что его атаковали хакеры сразу из шести разных стран.

 

Поделись:
Теги: СБУ, кибератака, спецслужбы, ФСБ, РФ, суды, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Предаторр    04.12.2018, 18:06
Оценка:  0
Предаторр
И снова пресловутый"российский след"...Всё время одно и то же!Скучно,девочки!)))))))
farfalle    04.12.2018, 18:02
Оценка:  0
farfalle
Ну конечно росийские, хосспади
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь