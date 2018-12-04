Компьютеры в украинских судах подверглись атаке российских спецслужб

Вирусы приходили по электронной почте вместе с поддельными бухгалтерскими документами.

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Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести массированную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов, - рассказали в ведомстве. - После открытия файлов на компьютеры тайно закачивалось вредоносное программное обеспечение“.

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Программа была предназначена для несанкционированного вмешательства в судебные системы и воровства служебной информации. Вирус соединялся с контрольно-командными серверами с российскими IP-адресами.

“Согласно выводам специалистов, намерением спецслужб РФ было заблокировать стабильную работу судебной информационной системы Украины“, - отметили в СБУ.

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Там подчеркнули, что общие меры с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи позволили локализовать негативные последствия кибератаки и пресечь ее распространение.

Ранее, 30 ноября, Сбербанк РФ заявил, что его атаковали хакеры сразу из шести разных стран.