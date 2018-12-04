Россия отказала Украине в обмене заложниками 27 декабря - Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что российская сторона на переговорах в Минске отказала Киеву в предложении об обмене заложникам. Об этом она написала в Facebook.
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“Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам“, - написала Геращенко.
По ее словам, очередной обмен заложниками планировался 27 декабря, однако россияне и боевики “ЛДНР“ отказались обсуждать данное предложение.
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Ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в украинских тюрьмах содержатся около 300 осужденных россиян, которых можно обменять на захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
До этого, 2 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков пока не стоит, так как в настоящее время идет "следствие".