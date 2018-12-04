Янукович слишком болен даже для последнего слова с койки - адвокат

Защитник экс-президента обещает показать суду справку, по которой бывший президент не может участвовать в судебных заседаниях.

Янукович не сможет выступить с последним словом даже из больницы EPA/UPG

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Бывший президент Виктор Янукович не сможет в среду выступить на суде с прощальным словом. Поставленный диагноз не позволяет ему участвовать в судебном заседании, сообщил адвокат экс-президента Александр Горошинский, передает УНН.

Адвокат обещает в среду предоставить суду все необходимые документы, которые подтвердят его заявление. “Соответственно, диагноз лишает возможности участия в судебных заседаниях“, - отметил Горошинский, добавив, что, судя по всему, речи Януковича в суде ждать завтра не стоит.

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Период, в течение которого Янукович не сможет участвовать в судебных заседаниях, адвокат не уточнил. Ранее он также говорил, что бывшего главу государства могут отправить в Израиль для проведения операции.

Экс-президент подозревается в государственной измене и пособничеству властям РФ в действиях, направленных на захват Крыма и части Донбасса.

5 декабря он должен был выступить с последним словом в Оболонском суде Киева.

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Янукович получил травмы позвоночника и колена во время игры в теннис под Москвой. Его доставили в клинику имени Склифосовского (Москва).