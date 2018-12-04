Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку – адвокат

Украинцы утверждают, что они прибыли в Грузию с туристической целью и не согласны с предъявленными им обвинениями.

Задержанные на минувших выходных в Тбилиси шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили голодовку в знак протеста.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из адвокатов задержанных Георгия Ростомашвили во вторник, 4 декабря.

По словам адвоката, задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями.

Ранее во вторник Тбилисский городской суд арестовал украинцев и грузина. Адвокаты настаивали на освобождении задержанных под залог, однако судья согласился с доводами прокуратуры, что задержанные в этом случае могут попытаться скрыться, а также совершить новое преступление или попытаться помешать следствию.

Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.

Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.

По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью.

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