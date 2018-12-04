Медведчук вышел из Минских переговоров - Марчук

По словам Марчука, роль Медведчука в ТКГ "не касается минских переговоров".

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что глава движения “Украинский выбор“ и пророссийский политик Виктор Медведчук перестал принимать участие в Минских переговорах.

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Об этом он рассказал в интервью BBC.

“Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ - уже несколько раундов другой человек. А о роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами - это другая тема, которая не касается минских переговоров“, - заявил Марчук.

Еще один представитель украинской стороны на Минских переговорах Ирина Геращенко написала в Facebook, что от СБУ в работе подгруппы принимает участие Юрий Кочанов, руководитель объединенного центра по освобождению заложников.

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Напомним, в ноябре Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины и никак иначе.

Медведчук также полностью поддержал позицию РФ по миротворческой миссии ООН, которая, по мнению Кремля, должна только охранять миссию ОБСЕ по обязательному согласию боевиков.